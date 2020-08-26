Трамп направляет Нацгвардию в Висконсин для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп направляет в штат Висконсин Нацгвардию для восстановления «закона и порядка».

«Сегодня я отправлю силы федеральных правоохранительных органов и Нацгвардии в Кеношу, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп прокомментировал беспорядки, происходящие в городе Кеноша.

Беспорядки начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.