Трамп прокомментировал беспорядки в Висконсине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, происходящие в городе Кеноша штата Висконсин.

«Губернатор должен вызвать Национальную гвардию в Висконсин», — написал Трамп в своём Twitter.

Governor should call in the National Guard in Wisconsin. It is ready, willing, and more than able. End problem FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Он отметил, что Нацгвардия уже готова.

«Покончить с проблемой в короткий срок!» — добавил американский президент.

Ранее, как сообщал телеканал Fox News, полиция подтвердила, что в ходе протестов в городе Кеноша произошла стрельба.

Беспорядки начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.