Трамп прокомментировал беспорядки в Висконсине
- Reuters
«Губернатор должен вызвать Национальную гвардию в Висконсин», — написал Трамп в своём Twitter.
Governor should call in the National Guard in Wisconsin. It is ready, willing, and more than able. End problem FAST!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020
Он отметил, что Нацгвардия уже готова.
«Покончить с проблемой в короткий срок!» — добавил американский президент.
Ранее, как сообщал телеканал Fox News, полиция подтвердила, что в ходе протестов в городе Кеноша произошла стрельба.
Беспорядки начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.