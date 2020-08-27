В Кеноше намерены продлить комендантский час из-за беспорядков

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) планируют продлить комендантский час до воскресенья, 30 августа, из-за продолжающихся беспорядков, заявил окружной шериф Дэвид Бет.

Об этом сообщает WTMJ-TV.

В ходе протестов в ночь на среду, 26 августа, были застрелены два человека. Полиция задержала подозреваемого 17-летнего подростка, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в штат Висконсин Нацгвардию для восстановления «закона и порядка».

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.