«Демонстрация силы»: почему назначение нового судьи Верховного суда стало предметом политической борьбы в США

Джо Байден считает, что попытки Дональда Трампа и республиканцев назначить нового судью Верховного суда до президентских выборов являются «демонстрацией грубой политической силы». По его мнению, в случае победы он должен иметь возможность сам сделать это. Как отмечают эксперты, сейчас в Верховном суде сложился перевес не в пользу демократов. И если Трамп и сенат утвердят судью, который заменит скончавшуюся Рут Бейдер Гинзбург, этот дисбаланс усилится. А это может оказать решающее влияние на исход президентских выборов, поясняют аналитики, так как при возникновении спорных ситуаций по итогам голосования последнее слово будет именно за Верховным судом.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден призвал сенаторов-республиканцев не поддерживать идею Дональд Трампа назначить нового судью Верховного суда до предстоящих в ноябре выборов главы государства.

«Наши избиратели должны быть услышаны… Согласно Конституции, именно они должны решать, кто имеет право осуществлять подобное назначение. Попытка протолкнуть это назначение через сенат — лишь демонстрация грубой политической силы», — заявил Байден во время своего выступления в Филадельфии.

По мнению Байдена, если он одержит победу на президентских выборах 3 ноября, то должен иметь возможность назначить нового судью Верховного суда.

При этом политик не намерен обнародовать свой список потенциальных кандидатов на посты судей Верховного суда, поскольку они якобы могут подвергнуться политическому давлению и это может повлиять на их работу в их текущем статусе. Пока известно лишь о том, что Байден в случае своей победы на выборах намерен выдвинуть в Верховный суд афроамериканку.

Джо Байден

Reuters

© Mark Makela

Взаимная критика

Дискуссия об уместности назначения нового судьи Верховного суда до проведения президентских выборов активизировалась после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург. Судья, занимавшая пост на протяжении 27 лет, скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет из-за осложнений, связанных с онкологическим заболеванием. Гинзбург была второй женщиной в истории США, ставшей судьёй Верховного суда.

Уже 20 сентября Дональд Трамп заявил, что скоро представит своего кандидата на пост судьи Верховного суда. Глава Белого дома уточнил, что им может стать женщина. Ранее президент называл в качестве возможных кандидатов Эми Кони Барретт, Барбару Лагоа и Эллисон Джонс Рашинг, которые были назначены им на посты судей федеральных апелляционных судов. Все три кандидата известны своими консервативными взглядами и пользуются поддержкой консервативной части американского истеблишмента.

Свечи, заженные в память о судье Рут Бейдер Гинзбург

© Joshua Roberts/Reuters

Отметим, что 10 сентября Дональд Трамп во время выступления в Белом доме официально представил список из 20 человек, которые могут быть рассмотрены для назначения на пожизненную должность судьи Верховного суда. Среди кандидатур названы действующие сенаторы-республиканцы Тед Круз, Том Коттон и Джош Хоули, а также генеральный прокурор штата Кентукки Дэниел Кэмерон.

Этот список дополнил представленный Трампом в 2017 году перечень кандидатов на высший судейский пост.

Одновременно Трамп призвал своего соперника по предвыборной кампании Джо Байдена назвать свой список возможных кандидатов в Верховный суд США. Трамп предупредил об опасности, которую может представлять для традиционных американских ценностей доминирование в Верховном суде «леворадикалов». По словам Трампа, такие судьи отменят Вторую поправку к Конституции США (гарантирует американским гражданам право на хранение и ношение оружия. — RT), сотрут национальные границы и отменят смертную казнь.

«Джо Байден отказался опубликовать свой список кандидатов. Вероятно, потому, что понимает: они настолько левые, что ни общественной проверки не смогут выдержать, ни получить одобрения своих кандидатур. Он обязан обнародовать список судей, чтобы люди должным образом могли решить, как они будут голосовать. Очень важно, чтобы он это сделал», — сказал Трамп.

Как пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, Дональд Трамп намекает на то, что Байден в будущем может представить очень неожиданные кандидатуры.

«Но это необоснованное обвинение, поскольку Байден сейчас не является президентом и не обязан публиковать свои списки кандидатов», — считает эксперт.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров полагает, что демократы действуют осмотрительно, не публикуя пока свои списки кандидатов на пост судей Верховного суда.

«У демократов меньшинство в сенате, им следует действовать предельно аккуратно и не выдвигать свои списки. Однако это даёт Трампу возможность критиковать их», — отметил эксперт в комментарии RT.

Баланс сил

Однако планы Трампа могут быть разрушены, если республиканцы в верхней палате конгресса откажутся поддержать его инициативу.

На сегодняшний день уже двое сенаторов-республиканцев высказались против идеи назначить замену покойной Гинзбург до проведения президентских выборов в стране. Такой точки зрения придерживаются сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и сенатор от Аляски Лиза Меркауски.

«Уже несколько недель я говорю о том, что не поддержу назначение кандидатуры в Верховном суде в столь близкие к выборам сроки, — заявила Лиза Меркауски. — К сожалению, гипотетические допущения из прошлого стали сегодняшней реальностью. Однако моя позиция на этот счёт остаётся прежней».

Сенат конгресса США

© Consolidated News Photos/CNP/AdMedia globallookpress.com

Как пояснили сенаторы, на их решение повлияла история 2016 года, когда республиканцы заблокировали назначение одним из девяти судей Верховного суда судью апелляционного суда Меррика Гарланда. Его кандидатуру выдвинул Барак Обама после смерти судьи Антонина Скалиа, убеждённого консерватора, занимавшего свой пост на протяжении 30 лет. Сенаторы-республиканцы отказались тогда рассмотреть кандидатуру Гарланда, сославшись на то, что судью должен назначить новый президент США. На тот момент до президентских выборов в стране оставалось около девяти месяцев.

Как отметила Меркауски, сейчас до завершения президентской кампании осталось ещё меньше времени, поэтому к этой ситуации следует применить тот же подход, что и в 2016 году.

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По мнению Андрея Сидорова, тот факт, что некоторые сенаторы-республиканцы выразили готовность пойти против партийной позиции, объясняется тем, что они либо имеют собственные президентские амбиции, либо ориентируются на свой электорат на местах и пытаются занять объективную позицию.

«Кроме того, есть и такие среди республиканцев, которые перешли на сторону демократов, занимают колеблющуюся позицию либо собираются примкнуть к победителю предстоящих президентских выборов. Однако администрация Трампа будет всячески давить на сенаторов, чтобы решение по новому судье Верховного суда было принято до выборов», — считает эксперт.

Между тем лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что намерен провести голосование в верхней палате конгресса по кандидатуре на пост нового судьи Верховного суда, которую предложит Трамп. Кроме того, Макконнелл обратился к сенаторам-республиканцам с призывом проявить осторожность в текущей ситуации.

«В ближайшие дни все мы окажемся под колоссальным давлением со стороны прессы, требующей объявить, как мы осуществим предстоящее назначение. Тем из вас, кто не знает, что на это ответить, или тем, кто не хочет отдать голос за кандидата, я скажу: будьте начеку», — цитирует NBC News письмо Макконнелла к сенаторам.

По словам экспертов, вопрос назначения нового судьи Верховного суда неслучайно вызвал столько споров в политических кругах США. Как отметил Юрий Рогулёв, это может стать важным фактором в балансе сил между республиканцами и демократами и повлиять на исход выборов.

Заседание Верховного суда США

© Drew Angerer/Getty Images/AFP

«Например, исход выборов в 2000 году, в которых участвовали Гор и Буш, был решён именно Верховным судом, который постановил прекратить пересчёт голосов, что и помогло республиканцам одержать победу», — напомнил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Сидоров. По словам эксперта, сейчас в Верховном суде сложился перевес не в пользу демократов. И если Трамп и сенат утвердят ещё одного судью, этот дисбаланс усилится.

«Если по итогам предстоящего в ноябре голосования возникнут разночтения в том, кто именно одержал победу — Байден или Трамп, последнее слово будет именно за Верховным судом. Поэтому для политического истеблишмента критически важно, сколько судей стоят на либеральных позициях, а сколько — на консервативных», — подчеркнул Сидоров.

Кроме того, добавил эксперт, победителю в любом случае придётся в будущем работать с Верховным судом, чтобы проводить свой курс, — суд может определять, насколько конституционна та или иная норма.