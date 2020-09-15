Генеральная линия: почему в Пентагоне не спешат подтверждать версию о сговоре России и талибов

Вопрос достоверности сведений The New York Times о том, что Россия якобы платила афганским талибам* за атаки на военных США, ещё открыт. Об этом заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи. Он пояснил, что хотя полученные им материалы были «тревожными», но окончательные выводы делать пока рано. Ранее с похожими заявлениями выступали глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли. Военное руководство понимает, что история надуманная, поэтому не спешит подтверждать публикации СМИ, отмечают эксперты. По их мнению, Пентагон придерживается уклончивой линии, не желая портить отношения ни с Трампом, ни с его противниками из Демпартии.

Утверждения о том, что Россия якобы награждала боевиков движения «Талибан»* за атаки на американских военнослужащих, пока не получили подтверждения. Об этом заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

«Не удалось найти доказательства того уровня достоверности, который бы меня удовлетворил», — сказал генерал в разговоре с NBC News.

По словам Маккензи, представленные ему материалы «были весьма тревожными и вызывали серьёзную обеспокоенность». Однако окончательной связи он не увидел и «отослал своих ребят обратно и велел продолжать копать».

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Кеннет Ф. Маккензи

AFP

© Fayez Nureldine

«Мы продолжаем копать и искать, поскольку дело касается потенциальных угроз американским военнослужащим. Вопрос всё ещё открыт. Я пока не увидел данных, способных восполнить пробел», — заявил командующий CENTCOM.

По словам Маккензи, люди, причастные к расследованию, принимают его очень близко к сердцу, но он не может себе этого позволить.

«Я должен отступить на шаг и рассмотреть всю картину в целом», — добавил он.

Недоказуемая угроза

Позиция Маккензи перекликается с прозвучавшими ранее заявлениями других высокопоставленных представителей Пентагона.

В начале июля председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей конгресса, заявил, что властям США неизвестно о случаях руководства атаками талибов со стороны России.

Генерал пояснил, что есть большая разница между руководством действиями и помощью вооружениями. По версии Пентагона, Россия якобы оказывала афганским талибам поддержку. Однако никаких доказательств того, что российская разведка могла руководить боевиками, нет.

Милли добавил также, что американские спецслужбы продолжают поиски доказательств изложенной ранее в СМИ версии о том, что за атаками талибов на американских военных стояла Россия.

С аналогичным заявлением ранее выступил и глава Пентагона Марк Эспер. Комментируя появившиеся в прессе сообщения, министр пояснил, что ведомство не располагает информацией, доказывающей злонамеренные действия России в Афганистане.

«Хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — заявил Эспер.

Марк Эспер

Reuters

© Greg Nash/Pool

Напомним, поводом для дискуссии о предполагаемом сотрудничестве Москвы с «Талибаном» стала публикация газеты The New York Times, в которой со ссылкой на анонимные источники в американской разведке сообщалось о том, что Россия якобы назначала вознаграждение талибам за нападения на военных США и союзников по коалиции в Афганистане. Якобы эта информация была получена разведкой во время допросов захваченных в плен «повстанцев».

Издание утверждало, что глава Белого дома Дональд Трамп был извещён об этом, но не предпринял никаких мер против России. Материал The New York Times был опубликован 26 июня. Спустя несколько дней издание развило тему в новой статье. В ней говорилось, что американские чиновники якобы перехватили электронные данные с переводами финансов от разведки России на счёт, связанный с «Талибаном».

Издание даже назвало имя предполагаемого посредника между Россией и талибами. По версии The New York Times, в роли связного выступал контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, национальная разведка является более политизированным ведомством, чем Пентагон.

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«Сегодня военные не хотят ссориться с руководством разведки и вовлекаться в политические дрязги, поэтому избегают говорить определённо по этой теме. Однако из тех заявлений, которые были уже сделаны представителями военного командования ясно, что военные поддерживают в этой ситуации Трампа», — считает эксперт.

Комментируя сообщения СМИ, Дональд Трамп заявил, что разведка не признала опубликованную информацию достоверной и поэтому не сообщала о ней главе государства или вице-президенту. Трамп также не исключил, что речь идёт о сфабрикованной истории, призванной выставить в плохом свете республиканцев. Об этом политик написал в Twitter.

Российский МИД назвал появившиеся в американских СМИ обвинения фейком и обвинил в его появлении американское разведсообщество. По мнению российского внешнеполитического ведомства, этот «незатейливый вброс» говорит о «низких интеллектуальных способностях» пропагандистов от американской разведки.

Представители «Талибана» также опровергли прозвучавшие в американских СМИ обвинения. Как заявил ранее в эфире передачи RT Going Underground официальный представитель афганского движения «Талибан» Сухейль Шахин, талибы не воюют за деньги, поскольку ведут свою борьбу, основанную на собственной идеологии. По его мнению, распространение дезинформации в СМИ связано с попытками сорвать мирный процесс, начавшийся после подписания между США и талибами соглашения в Дохе.

Сухейль Шахин

AFP

© KARIM JAAFAR

Впрочем, официальный Госдеп пока воздерживается от того, чтобы поддержать обвинения в адрес Москвы. Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь США Майк Помпео использовал сослагательное наклонение, говоря о возможном ответе на действия России в том случае, если появившаяся в СМИ информация подтвердится.

«Мы заявляем следующее: если русские действительно предлагают вознаграждение за убийство американцев или, если уж на то пошло, представителей других западных стран, то им придётся заплатить за это огромную цену», — заявил Помпео в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty**.

Он также добавил, что указал на это главе российского МИД Сергею Лаврову.

«Мы ясно дали понять, что знакомы с историей и знаем, что в прошлом Россия вооружала Талибан. Мы также знаем, что Иран продолжает вооружать его и сегодня. Эти факты нам известны», — подчеркнул Помпео, не ответив при этом на вопрос о том, заслуживает ли доверия информация The New York Times.

Политический подтекст

При этом политические оппоненты Дональда Трампа не допускают сомнений в том, что изложенная в СМИ со ссылкой на источники информация правдива.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Трампа в предательстве американских интересов.

«Всё его (Трампа) президентство — сплошной подарок для Путина, но это уже ни в какие ворота. Это предательство самого священного долга нашей страны по защите и оснащению наших военных, которых мы отправляем на опасное дело», — заявил Байден.

Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

Соратница Байдена по Демпартии, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, полагает, что публикация The New York Times является достаточным основанием для новых санкций против России. Об этом она заявила 2 июля в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно», — подчеркнула Пелоси.

По мнению политолога Александра Асафова, обвинения в том, что Трамп якобы бездействовал, зная, что Россия платит талибам за нападения на американских солдат, раскручиваются сейчас Демпартией и лояльными ей СМИ из сугубо политических соображений.

«Такие обвинения, обвинения в предательстве собственных солдат, всегда вызывают большой резонанс. Правда, сейчас в США уже столько конфликтной информационной повестки, что даже подобные обвинения нужно специально удерживать в центре внимания общества, чем и занимаются демократы», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, Владимир Васильев уверен, что эта история стала важным маркером, в первую очередь настроений внутри американской военно-политической элиты.

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«Сама история о связях России с талибами является достаточно надуманной. Но сейчас в США происходит процесс разделения «глубинного государства», кто-то выбирает лояльность Трампу, а кто-то Байдену. И военное сообщество определилось с выбором, встав на сторону Трампа, который, в отличие от демократов, наращивает военные расходы», — считает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По мнению эксперта, заявление командующего CENTCOM следует расценивать как попытку уклониться от прямого ответа и не вызвать на себя гнев ни Трампа, ни Демпартии.

«Это политическая история, а военные хотят оставаться вне политических конфликтов. Сегодня к власти пришли республиканцы, завтра демократы, а Пентагон остаётся. И генералам нужно взаимодействовать как с одними, так и с другими. Ну а в целом все понимают, что история надуманная — талибам не нужны чьи-то деньги, чтобы убивать американских военных. Это очевидно, но пресса пишет о сговоре России с «Талибаном», поскольку эта кампания запущена политиками. Военные же стоят в стороне», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.