В Пентагоне оценили сообщения о «сговоре» России и талибов
- Reuters
Отмечается, что у Пентагона в настоящее время нет доказательств, которые «подтвердили бы обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане».
«Хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — заявил Эспер.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.