В Пентагоне оценили сообщения о «сговоре» России и талибов

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Пентагон на данный момент не располагает данными о причастности России к враждебным действиям против американских военнослужащих в Афганистане. Об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер.
В Пентагоне оценили сообщения о «сговоре» России и талибов
  • Reuters

Отмечается, что у Пентагона в настоящее время нет доказательств, которые «подтвердили бы обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане».

«Хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — заявил Эспер.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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