Предвыборный миротворец: что стоит за усилением политической активности Трампа на Ближнем Востоке

Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты продолжат вывод войск с Ближнего Востока по мере стабилизации ситуации в регионе. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон сейчас движется «в противоположном прежнему направлении, когда во всём регионе лишь воевали и проливали кровь». По мнению экспертов, эти меры обусловлены стремлением Трампа обозначить себя перед электоратом как «миротворца» в преддверии выборов. Кроме того, политологи считают, что 45-й президент Соединённых Штатов пытается таким образом выделиться из ряда своих предшественников, которые не раз инициировали военные кампании за рубежом.

США намерены продолжить вывод войск с Ближнего Востока по мере стабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя достигнутую между Израилем и Бахрейном договорённость установить дипломатические отношения.

«По мере того как всё больше (арабских. — RT) стран нормализуют отношения с Израилем, что, по нашему мнению, произойдёт очень быстро, регион будет становиться всё более стабильным, безопасным и процветающим», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что США выводят с Ближнего Востока «большинство своих солдат».

«Так что мы движемся в противоположном прежнему направлении, когда во всём регионе лишь воевали и проливали кровь. Песок был весь пропитан кровью. А теперь на этом песке будет мир», — отметил Трамп.

По его словам, Соединённые Штаты «будут продолжать поддерживать народы региона и вместе с ними строить более светлое и многообещающее будущее».

Ранее, 10 сентября, американский лидер заявил, что численность воинского контингента США в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — до 2 тыс. военнослужащих.

«Речь идёт о ротации»

Комментируя обещания Трампа, политологи допускают, что вывод части американского контингента из Афганистана и Ирака «действительно может быть осуществлён уже в самое ближайшее время».

«В Афганистане эту операцию делают более безопасной двусторонние договорённости между Вашингтоном и «Талибаном»*. Вывод войск из Ирака связан в первую очередь с тем, что война с ИГ** как с квазигосударством фактически окончена и для американцев нет никаких легитимных оснований, чтобы оставаться в этой стране», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Впрочем, по его мнению, вывод американского контингента из Афганистана и Ирака вовсе не означает, что эти военнослужащие вернутся в Соединённые Штаты.

«Скорее всего, они будут передислоцированы в другие страны Ближнего Востока. Напомню, что у США есть военные базы в Иордании, а также на территории стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии и Бахрейна. Так что меры Трампа вряд ли приведут к сокращению американского военного присутствия в целом в регионе, что почти не меняет сущности политики США на Ближнем Востоке», — подчеркнул эксперт.

Военные США в Ираке, 31 августа 2016 года

Reuters

© Azad Lashkari

Схожей позиции придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Сокращение войск в Афганистане и Ираке не означает возвращения американских военных в США. Речь, вероятнее всего, идёт о ротации. Трамп считает, что для Вашингтона лучше всего будет иметь больше американских военных на тех территориях, где ситуация более-менее спокойная. Возможно, в этом смысле он сделает ставку на Катар, Саудовскую Аравию, Израиль и Бахрейн, с которыми сможет сотрудничать и выстраивать там собственные комбинации в отношении всего региона», — говорит Сидоров.

Кроме того, по его мнению, вывод американских войск из Ирака и Афганистана также обусловлен желанием главы Белого дома сократить расходы на «провальные военные операции, которые, с его точки зрения, не приносят никакой выгоды Соединённым Штатам».

«Трамп хочет избежать и имиджевых потерь, которые несут американцы в этих странах, поскольку достичь победы у них не получается, а значит, смысл их пребывания там, с точки зрения Белого дома, теряется», — пояснил эксперт.

«Полная поддержка Израиля»

Отметим также, что Трамп объявил о достижении договорённости между Королевством Бахрейн и Израилем о нормализации дипотношений при посредничестве США.

«В духе мира и сотрудничества оба лидера также пришли к договорённости о том, что Бахрейн полностью нормализует свои дипломатические отношения с Израилем. Они обменяются посольствами и послами, откроют прямые рейсы между своими странами и запустят инициативы по сотрудничеству в широком спектре секторов, включая здравоохранение, бизнес, технологии, образование, безопасность и сельское хозяйство. Это поистине исторический день», — подчеркнул американский лидер.

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По его словам, Вашингтон рассчитывает, что в конечном итоге к соглашению присоединится «большинство стран региона и палестинцы окажутся в очень хорошем положении».

«Они хотят присоединиться, они этого захотят, так как в договорённости будут участвовать все их друзья. Мы с огромным энтузиазмом ожидаем присоединения к сделке новых стран», — заявил глава Белого дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении назвал исторической договорённость об установлении дипломатических связей с Манамой.

Тегеран же осудил решение о нормализации отношений Бахрейна и Израиля, назвав его «постыдным» шагом. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

По мнению Андрея Сидорова, то, что Бахрейн фактически пошёл на уступки США, можно объяснить «крайне зависимым положением Манамы от Вашингтона».

«Это государство — одно из получателей американской помощи. Кроме того, в Бахрейне дислоцирован 5-й флот ВМС США», — отметил эксперт.

Израильский боевой танк на границе Израиля с сектором Газа

AFP

© Said Khatib

При этом Андрей Сидоров обратил внимание на то, что сам Трамп расценивает договорённости по нормализации отношений Бахрейна и Израиля «как серьёзную внешнеполитическую победу».

Борис Долгов, в свою очередь, прогнозирует, что это соглашение под эгидой США «вызовет протест целого ряда государств» Ближнего Востока.

«Помимо Ирана, который уже заявил о своей позиции, другие страны региона, противостоящие израильской политике относительно Палестины, крайне негативно отреагируют на происходящее. Отношения между ними и Бахрейном также обострятся», — считает аналитик.

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Напомним, 13 августа Трамп также объявил о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ. Согласно этим договорённостям, израильская сторона приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, по итогам переговоров по урегулированию косовского вопроса с участием Белграда и Приштины при посредничестве Вашингтона глава Белого дома также сообщил, что к июлю 2021 года Сербия перенесёт своё посольство в Иерусалим, а Косово установит дипотношения с Израилем.

Как резюмирует Сидоров, Трамп за годы своего президентства «сформировал совершенно чёткую политическую линию, ориентированную на полную поддержку Израиля».

«Этот аспект стоит в центре всех его ближневосточных раскладов. Глава Белого дома предпринимает последовательные шаги в этом вопросе, делая главную ставку на Израиль», — констатировал эксперт.

«Не как Обама»

Практически все меры Трампа, касающиеся Ближневосточного региона, «направлены на то, чтобы подчеркнуть, что он не ведёт себя как его предшественник Барак Обама», утверждает Андрей Сидоров.

«Для Трампа очень важно отличаться от предшественников. Ведь практически каждый американский лидер куда-то вторгался или затевал новый конфликт», — говорит эксперт.

На данном этапе, в разгар предвыборной кампании, когда до голосования остаётся менее двух месяцев, Трамп «ещё острее чувствует необходимость позиционировать себя миротворцем», считает аналитик.

Белый дом

Reuters

© Larry Downing

«Действующий глава Белого дома в этих целях использует тезис, что он — единственный американский президент, который во время пребывания у власти не провёл ни одной новой авантюры военного порядка. Это один из тех немногих козырей, которые остались в его избирательной колоде. Поэтому он будет использовать его, по всей видимости, ещё более активно по мере приближения голосования», — считает Сидоров.

Кроме того, с его точки зрения, предпринимая сейчас ряд активных мер, в частности по израильскому вопросу, американский лидер «рассчитывает на еврейское лобби США, на его поддержку во время избирательной кампании».

«Это довольно мощная лоббистская группа в Соединённых Штатах. Кроме того, Трамп рассчитывает и на большую диаспору представителей еврейского народа», — напомнил эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и Борис Долгов. По его словам, действия Трампа на ближневосточном направлении необходимо рассматривать в том числе «в рамках предвыборной гонки».

«Они направлены прежде всего на повышение рейтинга американского лидера перед выборами, на увеличение числа его сторонников. Так глава Белого дома хочет произвести положительное впечатление на избирателей», — подчеркнул Долгов.

Что касается дальнейшей политики США на Ближнем Востоке, то она, по мнению аналитиков, будет зависеть от целого ряда факторов.

«В первую очередь от того, кто придёт в Белый дом. Если там останется Трамп, то он продолжит усиление национального элемента во внешнеполитической стратегии США. Если же у власти окажется бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден, то страну наверняка ждёт откат в сторону курса Обамы. Также немаловажную роль в этих процессах будет играть Пентагон и то, каким станет расклад сил в конгрессе», — заключил Сидоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.