Нетаньяху заявил о «новой эре мира» после договорённости с Бахрейном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал договорённость об установлении дипломатических отношений с Бахрейном.

«Это новая эра мира. Мир за мир. Сегодня вечером мы достигли ещё одного исторического соглашения с ещё одной арабской страной — Бахрейном», — приводит заявление израильского премьера ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Как уточняется в совместном заявлении, Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль, 15 сентября.