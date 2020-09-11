Нетаньяху заявил о «новой эре мира» после договорённости с Бахрейном

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал договорённость об установлении дипломатических отношений с Бахрейном.
Нетаньяху заявил о «новой эре мира» после договорённости с Бахрейном
  • Reuters

«Это новая эра мира. Мир за мир. Сегодня вечером мы достигли ещё одного исторического соглашения с ещё одной арабской страной — Бахрейном», — приводит заявление израильского премьера ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Как уточняется в совместном заявлении, Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль, 15 сентября.

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