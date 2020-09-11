Трамп анонсировал установление дипотношений между Израилем и Бахрейном

Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Ещё один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении — вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», — написал Трамп в Twitter.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Он также опубликовал совместное заявление трёх стран. В нём утверждается, что Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль.

Ранее Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Делегации ОАЭ и Израиля должны подписать соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Вашингтоне.