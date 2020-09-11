Трамп анонсировал установление дипотношений между Израилем и Бахрейном

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Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп анонсировал установление дипотношений между Израилем и Бахрейном
  • Reuters

«Ещё один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении — вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», — написал Трамп в Twitter.

Он также опубликовал совместное заявление трёх стран. В нём утверждается, что Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль.

Ранее Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Делегации ОАЭ и Израиля должны подписать соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Вашингтоне.

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