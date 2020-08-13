ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений

Президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

«Делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двусторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, созданию взаимных посольств и другим областям», — утверждается в документе, текст которого приводит Emirates News Agency.

Также из заявления следует, что стороны будут продолжать прилагать усилия для «достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта».

Кроме того, как пишет РИА Новости, Израиль приостановит провозглашение суверенитета над территориями на Западном берегу реки Иордан.

В мае президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем.