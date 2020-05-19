Палестина вышла из всех соглашений с США и Израилем

Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем. Об этом сообщил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, включая те что связанные с безопасностью», — цитирует агентство WAFA президента.

Ранее министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.

Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Махмуд Аббас назвал заговором «сделку века».