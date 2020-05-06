Минобороны Израиля разрешило строительство домов на Западном берегу
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Сегодня я одобрил строительство тысяч новых единиц жилья в Эфрате. Я поручил оборонному ведомству и впредь решительно укреплять поселенческое движение. Импульс строительства не должен прерываться ни на минуту», — указал он.
В ноябре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.