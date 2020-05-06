Минобороны Израиля разрешило строительство домов на Западном берегу

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Министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан.
Минобороны Израиля разрешило строительство домов на Западном берегу
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я одобрил строительство тысяч новых единиц жилья в Эфрате. Я поручил оборонному ведомству и впредь решительно укреплять поселенческое движение. Импульс строительства не должен прерываться ни на минуту», — указал он.

В ноябре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного праваИзраильские власти приветствовали это решение.

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