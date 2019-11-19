Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Соответствующие заявления опубликовали МИД страны и глава правительства Биньямин Нетаньяху.

«Я приветствую заявление госсекретаря США Майка Помпео о законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан», — написал глава МИД Израиля Исраэль Кац в своём Twitter.

При этом он подчеркнул, что суверенитет Израиля над данной территорией не подлежит сомнению и решение США лишь подтверждает позицию Европейского суда.

Нетаньяху, в свою очередь, выразил признательность американскому президенту Дональду Трампу за исправление «исторической ошибки».

«Соединённые Штаты взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку... Израиль глубоко признателен президенту Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации США за их твёрдую позицию по поддержке правды и справедливости», — цитирует его пресс-служба правительства.

Он также призвал все остальные страны занять аналогичную позицию.

Ранее Помпео объявил об изменении позиции США по легитимности израильских поселений на территории Палестины и их соответствии международному праву.