США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

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Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
  • Reuters

«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Госдепартамент.

Он также подчеркнул, что США будут содействовать урегулированию отношений Израиля и Палестины в дипломатическом ключе.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега Иордана.

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