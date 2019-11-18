США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
- Reuters
«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Госдепартамент.
Он также подчеркнул, что США будут содействовать урегулированию отношений Израиля и Палестины в дипломатическом ключе.
В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега Иордана.