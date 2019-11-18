США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Госдепартамент.

Он также подчеркнул, что США будут содействовать урегулированию отношений Израиля и Палестины в дипломатическом ключе.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега Иордана.