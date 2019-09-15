В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине
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Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Правительство одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании поселения», — указывается в заявлении.
Данную информацию на своей странице в Twitter подтвердил и сам Нетаньяху.
10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
В связи с заявлением Нетаньяху обеспокоенность выразили Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия.
В МИД России также прокомментировали планы премьера Израиля на Иорданскую долину.