В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине

Правительство Израиля одобрило строительство поселения в Иорданской долине.

Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Правительство одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании поселения», — указывается в заявлении.

Данную информацию на своей странице в Twitter подтвердил и сам Нетаньяху.

10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

В связи с заявлением Нетаньяху обеспокоенность выразили Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия.

В МИД России также прокомментировали планы премьера Израиля на Иорданскую долину.