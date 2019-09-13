В Марокко осудили заявление Нетаньяху по Иорданской долине
- Reuters
«Марокко расценивает эти высказывания как опасное обострение», — говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Марокко.
Отмечается, что заявления израильского лидера создают угрозу нарушения международного права и подрыва усилий по мирному урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.
Ранее обеспокоенность в связи с заявлением Нетаньяху выразили Франция, Германия, Британия, Испания и Италия.
11 сентября МИД России прокомментировал планы премьера Израиля на Иорданскую долину.
10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.