В Марокко осудили заявление Нетаньяху по Иорданской долине

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Королевство Марокко решительно осуждает заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах по возможному распространению израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.
В Марокко осудили заявление Нетаньяху по Иорданской долине
  • Reuters

«Марокко расценивает эти высказывания как опасное обострение», — говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Марокко.

Отмечается, что заявления израильского лидера создают угрозу нарушения международного права и подрыва усилий по мирному урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее обеспокоенность в связи с заявлением Нетаньяху выразили Франция, Германия, Британия, Испания и Италия.

11 сентября МИД России прокомментировал планы премьера Израиля на Иорданскую долину.

10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

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