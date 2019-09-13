В Европе отреагировали на заявление Нетаньяху по Иорданской долине

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Франция, Британия, Германия, Испания и Италия выразили обеспокоенность в связи с заявлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Совместное заявление пяти государств распространил МИД Франции.

«Франция, Германия, Италия, Испания и Соединённое Королевство крайне обеспокоены заявлениями о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан, включая Иорданскую долину и северную часть побережья Мёртвого моря. Если эти обещания будут реализованы, они будут представлять собой серьёзное нарушение международного права», — следует из коммюнике.

Европейские страны призвали все стороны воздержаться от действий, противоречащих международному праву и урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, а также избегать мер, подрывающих установление долгосрочного мира в регионе.

При этом Франция, Британия, Германия, Испания и Италия заявили о признании права Израиля на обеспечение собственной безопасности, а также осудили ракетные обстрелы территории страны из сектора Газа.

Ранее МИД России выразил озабоченность планами израильского руководства на Иорданскую долину и предупредил о риске эскалации напряжённости в регионе.

Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.

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