МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину

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Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Об этом говорится в заявлении МИД России.
МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину
  • РИА Новости

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряжённости в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — говорится в сообщении.

Как указали дипломаты, Россия имеет неизменную позицию о «необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года».

Отмечается, что единственным надёжным путём урегулирования являются прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе.

Ранее Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.

25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

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