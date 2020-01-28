Палестина отвергла представленную Трампом «сделку века»
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«Иерусалим не продаётся, и ваш заговор не пройдёт… Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», — цитирует ТАСС Аббаса.
Он подчеркнул, что Палестина официально отвергла план Трампа.
«Мы отвергаем «сделку века»… Наша позиция не изменилась за два года, и сегодня она не изменится: мы отдаём приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы», — добавил он.
Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».
Он также опубликовал карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.