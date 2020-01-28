Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»

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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
  • Reuters

«Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима», — подписал Трамп публикацию.

Он также заявил, что «всегда будет оказывать поддержку государству Израиль и еврейскому народу».

«Я полностью поддерживаю их безопасность и их право жить на своей исторической родине. Время для мира», — добавил он.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

Также президент США отметил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

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