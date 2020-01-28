Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.

«Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима», — подписал Трамп публикацию.

תמיד אעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי. אני תומך בחוזקה בבטיחותם ובטחונם ובזכותם לחיות במולדתם ההיסטורית. הגיע הזמן לשלום! pic.twitter.com/AtNnQtnGZs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.

Он также заявил, что «всегда будет оказывать поддержку государству Израиль и еврейскому народу».

«Я полностью поддерживаю их безопасность и их право жить на своей исторической родине. Время для мира», — добавил он.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

Также президент США отметил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.