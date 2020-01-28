Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
  • Reuters

«Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — сообщил Трамп.

Он добавил, что план ближневосточного урегулирования насчитывает 80 страниц и, по словам президента США, это самый детальный документ по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с Нетаньяху 30 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить