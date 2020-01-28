Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

«Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — сообщил Трамп.

Он добавил, что план ближневосточного урегулирования насчитывает 80 страниц и, по словам президента США, это самый детальный документ по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с Нетаньяху 30 января.