Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
- Reuters
«Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — сообщил Трамп.
Он добавил, что план ближневосточного урегулирования насчитывает 80 страниц и, по словам президента США, это самый детальный документ по этому вопросу.
Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с Нетаньяху 30 января.