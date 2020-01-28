Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху в Москве 30 января
- Reuters
«30 января в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», — цитирует сообщение Кремля ТАСС.
Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января. Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».