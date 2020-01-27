Нетаньяху рассказал об ожиданиях от плана Трампа по Ближнему Востоку

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от пока не обнародованного плана ближневосточного урегулирования президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, известного также как «сделка века».
Нетаньяху рассказал об ожиданиях от плана Трампа по Ближнему Востоку
  • © Алексей Никольский/РИА Новости

Он отметил, что проведённые в течение последних трёх лет переговоры с американским лидером о безопасности и национальных потребностях Израиля показали «внимательное отношение» Трампа к «жизненно важным» потребностям государства. 

«Я скоро отправлюсь в Вашингтон, где встречусь с моим другом, президентом США Дональдом Трампом, который представит свой «план века». Я уезжаю в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и прекрасных возможностей, и я полон надежды, что мы сможем войти в историю», — сказал Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что намерен обнародовать план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита Нетаньяху в Соединённые Штаты 28 января.

Подробнее — в материале RT.

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