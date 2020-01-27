Нетаньяху рассказал об ожиданиях от плана Трампа по Ближнему Востоку

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от пока не обнародованного плана ближневосточного урегулирования президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, известного также как «сделка века».

Он отметил, что проведённые в течение последних трёх лет переговоры с американским лидером о безопасности и национальных потребностях Израиля показали «внимательное отношение» Трампа к «жизненно важным» потребностям государства.

«Я скоро отправлюсь в Вашингтон, где встречусь с моим другом, президентом США Дональдом Трампом, который представит свой «план века». Я уезжаю в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и прекрасных возможностей, и я полон надежды, что мы сможем войти в историю», — сказал Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что намерен обнародовать план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита Нетаньяху в Соединённые Штаты 28 января.

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