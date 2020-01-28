Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»
  • Reuters

Об этом сообщили в канцелярии премьера.

«Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о «сделке века», — цитирует представителя канцелярии РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января. Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал дождаться официального опубликования текста документа, отметив, что важно услышать позиции сторон.

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