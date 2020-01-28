Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

Reuters