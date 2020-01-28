Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал анонсированную США «сделку века» по израильско-палестинскому урегулированию. По словам главы МИД, важно понять отношение заинтересованных сторон к официальным предложениям, которые будут озвучены.

«Что касается разрекламированной уже многие годы «сделки века», которую США хотят предложить в отношении палестино-израильского урегулирования, — мы её не видели. В наших контактах с США нам они деталей не сообщали, лишь говорили, что эта сделка решит все проблемы одним махом. Ну мы знаем, как администрация Соединённых Штатов всегда стремится найти кардинальные решения многих международных проблем, но пока не везде это приносит позитивные подвижки», — сказал Лавров.

Он отметил, что российская сторона услышала комментарии, касающиеся этой сделки, и представляет себе, «как она выглядит», так как «какие-то утечки происходят».

«Если эти утечки имеют под собой фактическое основание, то речь идёт о принципиально новом подходе к решению проблем между Палестиной и Израилем, подходе, который отличается от всего того, что до сих пор было признано международным сообществом в качестве основы для урегулирования», — заявил глава ведомства.

Он призвал дождаться официального опубликования текста документа, отметив, что важно услышать позиции сторон.

«Я сейчас просто обозначаю, что если эти слухи верны, то наша оценка такова... Когда такой текст уже будет обнародован, наверное, самое главное — это узнать позиции сторон, в том числе (и прежде всего) позицию палестинцев», — добавил российский министр.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что Соединённым Штатам следовало проконсультироваться с Палестиной при разработке плана ближневосточного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».