В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку

Соединённым Штатам следовало проконсультироваться с Палестиной при разработке плана ближневосточного регулирования. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, комментируя «сделку века», которую анонсировал Вашингтон.

«Не они (США. — RT) должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству, премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Бени Ганцу. Но они не проконсультировались с палестинским руководством, которое является прямой заинтересованной стороной. Необходимо было проконсультироваться с палестинской стороной», — сказал Богданов журналистам. Его слова приводит ТАСС.

По данному вопросу США не советовались и с российской стороной, добавил он.

Как пишет The Wall Street Journal, американский план, который планируется представить во вторник, 28 января, содержит в себе предложения по разрешению вопросов «границ, безопасности и Иерусалима» и состоит более чем из 50 страниц.

Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».

«Это не мирный план для Ближнего Востока, а скорее план самозащиты», — цитирует газета палестинского премьера Мухаммеда Штайе.

Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от анонсированной США «сделки века».