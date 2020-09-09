Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября

Представители руководства Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов подпишут соглашение о нормализации отношений в Вашингтоне 15 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

«Церемония подписания этого исторического соглашения состоится 15 сентября в Белом доме», — сказала она.

Ранее американский президент Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

В связи с этим депутат из Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира.