Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября

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Представители руководства Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов подпишут соглашение о нормализации отношений в Вашингтоне 15 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

«Церемония подписания этого исторического соглашения состоится 15 сентября в Белом доме», — сказала она.

Ранее американский президент Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

В связи с этим депутат из Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира.

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