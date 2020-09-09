Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
  • Reuters

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Поводом для этого стало посредничество США в соглашении по нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Спасибо!» — написал Трамп, ретвитнув сообщение издания The Jerusalem Post о его номинации.

Ранее сообщалось, что Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить