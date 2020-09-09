Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Поводом для этого стало посредничество США в соглашении по нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Спасибо!» — написал Трамп, ретвитнув сообщение издания The Jerusalem Post о его номинации.

Ранее сообщалось, что Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.