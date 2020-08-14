Трамп сообщил о планах подписания соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга сообщил о планах подписания соглашения между ОАЭ и Израилем в Вашингтоне.
Трамп сообщил о планах подписания соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Я хочу поблагодарить премьера Нетаньяху и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Зейда, двух фантастических людей, за их видение и лидерские качества и с нетерпением жду, когда в ближайшем будущем буду принимать их в Белом доме на формальном подписании документов. Мы, возможно, сделаем это в течение следующих трёх недель, они приедут в Вашингтон», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

Позднее президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. 

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