Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. Он надеется, что соглашение с ОАЭ приведёт к укреплению доверия и миру в регионе.

«Я поздравляю президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим», — написал он в Twitter.

Он также назвал соглашение между Израилем и ОАЭ важной исторической вехой.

Ранее президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором выразили приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.