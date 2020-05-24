США призвали Талибан и далее соблюдать двусторонние договорённости

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что США призывают движение Талибан* продолжать выполнение двусторонних договорённостей, достигнутых ранее.

Об этом Халилзад написал в своём Twitter.

Он отметил, что обе стороны должны освободить оставшихся заключённых.

Представитель добавил, что в данные договорённости также входят отказ от возврата к высокому уровню насилия и достижение соглашения о новой дате начала межафганских переговоров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении «Талибана» и правительства Афганистана прекратить огонь в стране на три дня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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