США призвали Талибан и далее соблюдать двусторонние договорённости

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что США призывают движение Талибан* продолжать выполнение двусторонних договорённостей, достигнутых ранее.

Об этом Халилзад написал в своём Twitter.

(4/5) Other positive steps should immediately follow: the release of remaining prisoners as specified in the US-Taliban agreement by both sides, no returning to high levels of violence, and an agreement on a new date for the start of intra-Afghan negotiations. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) May 23, 2020

Он отметил, что обе стороны должны освободить оставшихся заключённых.

Представитель добавил, что в данные договорённости также входят отказ от возврата к высокому уровню насилия и достижение соглашения о новой дате начала межафганских переговоров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении «Талибана» и правительства Афганистана прекратить огонь в стране на три дня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.