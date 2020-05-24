США призвали Талибан и далее соблюдать двусторонние договорённости
Об этом Халилзад написал в своём Twitter.
(4/5) Other positive steps should immediately follow: the release of remaining prisoners as specified in the US-Taliban agreement by both sides, no returning to high levels of violence, and an agreement on a new date for the start of intra-Afghan negotiations.— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) May 23, 2020
Он отметил, что обе стороны должны освободить оставшихся заключённых.
Представитель добавил, что в данные договорённости также входят отказ от возврата к высокому уровню насилия и достижение соглашения о новой дате начала межафганских переговоров.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении «Талибана» и правительства Афганистана прекратить огонь в стране на три дня.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.