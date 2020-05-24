Столтенберг приветствовал трёхдневное прекращение огня в Афганистане

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении движения «Талибан»* и правительства Афганистана прекратить огонь в стране на три дня.

«Я приветствую заявления правительства Афганистана и «Талибана» о трёхдневном прекращении огня по случаю праздника Ид аль-Фитр», — написал Столтенберг в своём Twitter.

Генсек НАТО отметил, что стороны конфликта должны использовать мирное время во благо всех жителей Афганистана.

«НАТО сохраняет приверженность безопасности Афганистана в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в Кабуле с афганским лидером Ашрафом Гани.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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