Спецпредставитель США встретился с президентом Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в Кабуле с афганским лидером Ашрафом Гани.

Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Отмечается, что Халилзад прибыл в Кабул после встречи с представителями движения «Талибан»* в катарской столице Дохе.

По данным телеканала, стороны обсудили новые шаги в осуществлении мирного процесса в Афганистане.

Ранее Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.