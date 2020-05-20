Спецпредставитель США встретился с президентом Афганистана
- Reuters
Об этом сообщает телеканал TOLO News.
Отмечается, что Халилзад прибыл в Кабул после встречи с представителями движения «Талибан»* в катарской столице Дохе.
По данным телеканала, стороны обсудили новые шаги в осуществлении мирного процесса в Афганистане.
Ранее Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.