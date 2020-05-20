Спецпредставитель США встретился с президентом Афганистана

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в Кабуле с афганским лидером Ашрафом Гани.
Спецпредставитель США встретился с президентом Афганистана
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Отмечается, что Халилзад прибыл в Кабул после встречи с представителями движения «Талибан»* в катарской столице Дохе. 

По данным телеканала, стороны обсудили новые шаги в осуществлении мирного процесса в Афганистане.

Ранее Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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