Афганским силовикам приказали перейти к наступлению на «Талибан»
- Reuters
Об этом сообщает телеканал TOLO News.
Как отметил Гани, талибы проигнорировали неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня.
«Президент Ашраф Гани в свете недавних нападений в различных частях страны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, приказывает афганским силам перейти из режима активной обороны в режим наступления и возобновить атаки на талибов», — отмечает телеканал.
В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.