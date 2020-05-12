Афганским силовикам приказали перейти к наступлению на «Талибан»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан»*.

Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Как отметил Гани, талибы проигнорировали неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня.

«Президент Ашраф Гани в свете недавних нападений в различных частях страны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, приказывает афганским силам перейти из режима активной обороны в режим наступления и возобновить атаки на талибов», — отмечает телеканал.

В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.