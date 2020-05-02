СМИ: В Кабуле из тюрьмы освободили не менее 100 талибов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.

Об этом сообщает TOLOnews.

По информации телеканала, заключённые были освобождены из тюрьмы Пул-э-Чархи.

Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тыс. пленных на основе соглашения с США.

В конце февраля США и движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.