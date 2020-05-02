СМИ: В Кабуле из тюрьмы освободили не менее 100 талибов
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Об этом сообщает TOLOnews.
По информации телеканала, заключённые были освобождены из тюрьмы Пул-э-Чархи.
Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тыс. пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля США и движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.
Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.