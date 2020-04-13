США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии

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Вашингтон призывает афганское правительство и радикальное движение «Талибан»* ускорить обмен пленными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.
США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии
  • © NOORULLAH SHIRZADA / AFP

«Обе стороны должны ускорить усилия по достижению целей, указанных в соглашении между США и талибами, как можно скорее. Потенциал вспышек COVID-19 в тюрьмах представляет реальную угрозу и тем более повод для срочных действий», — цитирует его Интерфакс.

В марте Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию США, которая поддерживает договорённости американской стороны с «Талибаном».

В конце февраля США и движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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