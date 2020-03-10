СБ ООН принял резолюцию с поддержкой договорённости США и талибов

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Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию США, которая поддерживает договорённости американской стороны с афганским радикальным движением «Талибан»*.
СБ ООН принял резолюцию с поддержкой договорённости США и талибов
  • Reuters

Согласно проекту резолюции СБ приветствует шаги в направлении прекращения войны, начала внутриафганских переговоров, которые стали возможными благодаря Совместной декларации США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашению США и «Талибана».

Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение «Талибан» в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира.

В том числе речь идёт о снижении уровня насилия, а также об освобождении заключённых.

В конце февраля США и движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

Документ подписали спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Как отмечал американский госсекретарь Майк Помпео, руководство «Талибана» делает всё для выполнения мирного соглашения, подписанного 29 февраля.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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