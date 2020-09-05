Фокус на экономике: каких договорённостей достигли Белград и Приштина на переговорах в Вашингтоне

Встреча представителей Сербии и Косова в США завершилась подписанием соглашения о нормализации экономических отношений. Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что ему также предлагали подписать документ, который предусматривал признание независимости мятежного края, но он отказался. В свою очередь, премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти отметил, что в развитии экономического сотрудничества был достигнут «большой прогресс». По мнению экспертов, Вашингтон настаивал на признании Белградом Косова, чтобы представить это как дипломатическую победу Дональда Трампа, а также для получения финансовой выгоды.

В Вашингтоне завершилась встреча представителей Белграда и Приштины по урегулированию косовского вопроса. Стороны договорились сотрудничать в экономической сфере.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти, глава Белого дома Дональд Трамп, спецпредставитель Соединённых Штатов по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и вице-президент США Майк Пенс.

По итогам встречи американский президент объявил о том, что Сербия и Косово пришли к договорённости касательно нормализации экономических отношений. По его словам, это прорыв, призванный сделать мир более безопасным и процветающим.

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«Моя администрация предложила новый путь для наведения мостов посредством создания (новых. — RT) рабочих мест и обеспечения экономического роста, — заявил Трамп. — Думаю, что между ними (Сербией и Косовом. — RT) установятся фантастические отношения».

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан, в свою очередь, считает, что «с укреплением экономических связей появятся политические решения» для выхода из кризиса.

Глава Белого дома также сообщил, что к июлю 2021 года Белград перенесёт своё посольство в Иерусалим, а Приштина установит дипломатические отношения с Израилем. Со своей стороны, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил готовность развивать дипотношения с Косово.

После церемонии подписания документа президент Сербии уточнил, что Белград и Вашингтон подписали двустороннее соглашение по Косову. Его обращение транслировали сербские телеканалы.

«Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трёхстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права», — цитирует Вучича ТАСС.

Ранее Александр Вучич сообщил, что в первый день переговоров Вашингтон предложил ему подписать соглашение, которое в том числе предполагало признание независимости мятежного края, однако президент Сербии категорически отказался подписывать такой документ. Об этом он заявил в эфире канала TV Pink.

Сербский лидер также сообщил, что стороны обсудили вопросы экономики, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытие канцелярии американского Фонда развития в Белграде. Кроме того, велись переговоры на тему подключения под американские гарантии Приштины к Балканскому экономическому союзу, который нередко называют «малым Шенгеном». В целом, по словам сербского лидера, первый день саммита был «нелёгким».

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне

Twitter

© @WHNSC

В свою очередь, премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти после первого дня переговоров заявил, что в развитии экономического сотрудничества был достигнут «большой прогресс».

«Премьер-министр Хоти также отметил, что никогда не было и не будет такого, чтобы власти Косова покинули Белый дом с соглашением, которое для Косова было бы неприемлемым или каким-то образом ему бы вредило», — говорится на сайте канцелярии Хоти.

Позиция Вашингтона

Как сообщал ранее министр финансов Сербии Синиша Мали, во время переговоров Белграда и Приштины на сербскую делегацию оказывалось колоссальное давление. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, он рассказал, что со стороны некоторых присутствующих, причём не только албанцев, на каждое слово представителей Сербии следовала крайне агрессивная реакция.

При этом помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил после первого дня встречи об «очень удачном раунде переговоров с лидерами Сербии и Косово».

«Сегодня они добились реального прогресса... Нормализация экономики означает создание рабочих мест для молодёжи», — сообщил О'Брайен, слова которого приводит на своей странице в Twitter Совет национальной безопасности при Белом доме.

“Very good round of discussions this afternoon with the leaders of #Serbia and #Kosovo. They made real progress today. Thanks to @DFCgov, @MCCgov, and @EximBankUS for joining. #EconomicNormalization means jobs for young people. Talks continue tomorrow!” – NSA Robert O’Brien pic.twitter.com/7usHrh2w2N — NSC (@WHNSC) September 3, 2020

«Чтобы не чинила препятствий»

Как отметил специалист по Балканам, доцент Московской школы экономики МГУ Михаил Лобанов, для Сербии крайне важно, что формально в двустороннем соглашении Белграда и Вашингтона Косово не признаётся независимым.

«Речь идёт о социально-экономических договорённостях, которые не изменяют мировую политическую архитектуру, но дают импульс к развитию региона. Возможно, благодаря этому договору снимутся вопросы, связанные с ограничением движения сербских товаров на территорию Косова, что было одним из самых больших препятствий для нормализации отношений. Без налаживания диалога в этой сфере совершенно невозможно говорить о сближении позиций по внешнеполитическим вопросам», — заявил аналитик в комментарии RT.

При этом ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель обратил внимание на то, что Трампу «удалось выдавить» из своих партнёров договорённости относительно Израиля, «в первую очередь, для своей предвыборной кампании».

«Это, конечно, может рассматриваться как некоторая уступка со стороны Вучича, однако она Белграду недорого стоила — у Сербии с Израилем и до этого были дружественные отношения», — пояснил эксперт.

По словам Канделя, американцы «сначала намеренно включили в соглашение признание Белградом независимости Косова, дабы показать, что именно этого Вашингтон ждёт от сербской стороны».

Вблизи границы Сербии и Косова, 21 октября 2011

Reuters

© Marko Djurica

В свою очередь, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин считает, что за попытками заставить Белград пойти на признание независимости Косова стоят прежде всего США.

«Решение косовской проблемы в очередной раз беспокоит Вашингтон. На это есть несколько причин. Первоочередная заключается в том, что Дональду Тампу в преддверии предстоящих выборов нужна хоть какая-то победа на дипломатическом поприще. Но поскольку Вучич уже заявил о своём решении не признавать независимость Косова, любые достижения в переговорах администрация американского президента представляет сейчас как политическую победу Трампа и его команды», — сказал эксперт в разговоре с RT.

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Другой мотив США — это получение финансовой выгоды от посредничества между Белградом и Приштиной, отметил Путятин.

«Переговоры наверняка шли вокруг того, чтобы Сербия не чинила препятствий Соединённым Штатам для их полного проникновения в Косово и регион в целом. Цель Вашингтона — стать там гегемоном, использовать эту территорию для развития транзитных путей», — пояснил аналитик.

При этом, по словам Путятина, признание независимости Косова Белградом позволило бы американским кампаниям легализовать свою детальность в мятежном крае и получить от неё значительную прибыль.

«Ведь в этот регион американцы ранее уже инвестировали свои деньги», — добавил эксперт.

«Перетягивание каната»

Ещё одна встреча представителей Белграда и Приштины запланирована на 7 сентября в Брюсселе. Как уточнили в Евросоюзе, в переговорах примут участие Александр Вучич, Авдулла Хоти, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослав Лайчак.

Владимир Путятин считает, что позиция ЕС по косовскому вопросу «имеет прагматичную подоплёку».

«Брюссель заинтересован в разрешении косовского конфликта, поскольку он хочет нивелировать негативные последствия распада Югославии, когда в Евросоюз хлынули мигранты из региона. При этом есть также определённые экономические интересы, в частности, желание нарастить сотрудничество с регионом», — полагает аналитик.

Флаги Сербии и Косова

© Hazir Reka, Ognen Teofilovski/Reuters

Путятин прогнозирует, что на предстоящей встрече в Брюсселе стороны, вероятно, также затронут экономические вопросы. При этом европейским коллегам «будет легче добиться от Вучича каких-либо уступок в этой сфере, поскольку у Сербии с ЕС более тесные связи, чем с США», полагает эксперт. Он обратил внимание на то, что сейчас «наиболее ярко наблюдается противостояние позиций Вашингтона и Брюсселя по косовскому урегулированию».

«Это своего рода перетягивание каната — идёт борьба за влияние в регионе. И ставка здесь на то, кто добьётся больших для себя преференций — ЕС или США. Евросоюз не собирается отдавать Косово Соединённым Штатам под полный контроль, учитывая, что отношения американцев и европейцев в последнее время пребывают в весьма напряжённом состоянии», — заявил эксперт.

Схожей позиции придерживается и Павел Кандель.

«В ЕС хоть и понимают, что Вучич не готов к признанию независимости Косова, но всё же хотят держать под своим контролем урегулирование конфликта и не отдавать в этом первенство Соединённым Штатам. Ведь между Вашингтоном и Брюсселем на Балканах существует неформальное соперничество, хотя официально они подчёркивают, что действуют скоординированно и в одном направлении. Но в реальности это не совсем так», — сказал аналитик.

Вместе с тем Кандель прогнозирует, что Брюссель и Вашингтон в перспективе «будут продолжать давить на Белград, чтобы тот признал независимость Косова».

«При этом Вучич, возможно, пойдёт на какие-либо уступки по косовскому вопросу. Однако тема признания независимости мятежного края так и останется подвешенной в воздухе», — заключил Путятин.