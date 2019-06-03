«Открытый сигнал сербскому руководству»: с чем связано ужесточение внешней политики Косова
- Протесты сербов в Косово
- Reuters
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Полиция частично признанной Республики Косово допустила чрезмерное и неоправданное применение силы во время вторжения в сербские анклавы. С таким заявлением выступила Миссия ООН в Косове (МООНК).
Напомним, что 28 мая спецназ полиции Косова вторгся в северные районы края, населённые сербами. По сообщению самопровозглашённой администрации региона, этот шаг был предпринят в рамках борьбы с организованной преступностью. Были задержаны 28 человек, среди которых два сотрудника МООНК, в том числе и россиянин Михаил Краснощёков. Он, по словам главы мятежного края Хашима Тачи, якобы пытался помешать полицейским, пользуясь своим дипломатическим статусом.
При задержании Краснощёков и второй сотрудник миссии, косовский серб, получили телесные повреждения. Косовские власти вскоре освободили сотрудников МООНК, потребовав, чтобы Краснощёков покинул Косово.
«Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержание», — цитирует ТАСС заявление МООНК, переданное информационным агентствам.
Со стороны ЕС комментариев по поводу инцидента с сотрудниками миссии не поступало. Внешнеполитическая служба Евросоюза ограничилась только призывом к Белграду и Приштине сохранять сдержанность.
Стоит заметить, что Миссия ООН в Косове частично состоит из представителей стран ЕС. Одно из структурных подразделений МООНК, так называемый Компонент IV, находится в прямом подчинении Евросоюза. Эксперты не исключают, что заявление Миссии могло быть в той или иной форме согласовано с Брюсселем.
Между тем, 31 мая президент Косова Хашим Тачи обратился к Евросоюзу, призвав не изолировать самопровозглашённое государство и не затягивать отмену виз для косоваров. В противном случае, по словам Тачи, может быть проведён референдум об объединении Косова и Албании.
«Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — подчеркнул Тачи.
- Президент Косово Хашим Тачи
- Reuters
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Он также отметил, что выступает против учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косова. О том, что такое образование должно быть создано, 25 августа 2015 года на встрече в Брюсселе при посредничестве ЕС договорились Александр Вучич, который тогда занимал пост премьер-министра Сербии, и Иса Мустафа, возглавлявший правительство Косова. Однако эта договорённость до сих пор не выполнена.
Проблема статуса
По словам политологов, главная причина очередного обострения ситуации в регионе — сохраняющийся неопределённый юридический статус сепаратистского края. Как отметил в беседе с RT научный сотрудник кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Путятин, на данный момент нет ни отмены провозглашения независимости государства косовских албанцев, ни его полного признания.
«Акции албанского спецназа в сербских районах Косова, в которых, в том числе, пострадали сотрудники ООН, свидетельствуют о кризисе системы международных отношений и, в какой-то мере, о кризисе ООН как международной организации. Она и её структуры продолжают действовать в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН о дальнейшем развитии ситуации в крае, согласно которой Косово продолжает считаться частью сербского государства. Но США не рассматривают эту резолюцию как обязательную к исполнению», — отметил Путятин.
По его словам, с одной стороны, ООН вынуждена выступить с заявлением, осуждающим действия косовского спецназа. С другой — понятно, что это осуждение, по сути, не играет никакой роли, потому что судьба Косова де-факто решается в Вашингтоне, полагает эксперт.
«Политика ООН зашла в тупик», — констатирует Путятин.
С его точки зрения, заявление Тачи о возможном референдуме может свидетельствовать о том, что лидер Косова осознаёт себя союзником США.
«Чувствуя свою безнаказанность, он пытается давить на Евросоюз», — считает эксперт.
Аналитики отмечают, что ЕС оказался перед трудным выбором. С одной стороны, Брюссель не может поддаться давлению Тачи. Отмена визового режима для Косова равнозначна признанию его независимости со стороны ЕС. Однако пять стран-членов Евросоюза — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — категорически выступают за территориальную целостность Сербии. Поэтому, хотя Европарламент и Еврокомиссия ещё в прошлом году приняли решение начать переговоры о либерализации въездного режима с Косово, визы не отменены до сих пор.
Кроме того, Тачи потребовал уступок от ЕС в ультимативной форме в момент обострения конфликта официальной Приштины с сербской общиной и МООНК. Если в сложившихся условиях Евросоюз согласится отменить или смягчить визовый режим, это будет выглядеть как безоговорочная поддержка позиции Косова в инциденте 28 мая, отмечают эксперты.
Однако, с другой стороны, возможный референдум, о котором говорил Тачи, для ЕС крайне нежелателен. Его следствием могут стать новые территориальные претензии албанских националистов к соседним государствам и возобновление вооружённых конфликтов на Балканах, предположил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.
«Евросоюз, поддерживая косовских албанцев, сам выпустил джинна из бутылки. Рано или поздно заявление о референдуме по присоединению Косова к Албании должно было прозвучать», — утверждает Трухачёв.
По его мнению, Тачи надеется, что Евросоюз всё же пойдёт на уступки в визовом вопросе.
«Власти Косова рассчитывают, что с помощью наглости они могут подмять ЕС, который примет всё, что от него хотят», — говорит эксперт.
«Военное решение маловероятно»
Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, какую линию поведения выберут Хашим Тачи и президент Сербии Александр Вучич, считают политологи.
- Боец KFOR - международных сил в Косово под руководством НАТО
- AFP
По мнению Путиняна, приведение сербских вооружённых сил в повышенную боевую готовность, о котором ранее заявил Вучич, — скорее, мера психологического воздействия на Тачи, чем подготовка к реальным боевым действиям.
Куда более вероятными, чем вооружённый конфликт, Путянин считает переговоры относительно раздела Косова на албанскую и сербскую части, который обсуждался ещё с 1990-х годов прошлого века. Напомним, ранее Вучич высказывался за «разграничение» территории сепаратистского края, чтобы избежать конфликтов в будущем. По мнению Путянина, это «возможный выход из тупика, но надо понимать, что он — не лучший».
«ЕС категорически против того, чтобы границы в Европе хоть как-то менялись, он смертельно боится этого прецедента. Ведь если границы сдвинутся, это может повториться ещё где-нибудь. Но я допускаю, что всё-таки некий обмен территориями может произойти. И ЕС пойдёт на это вопреки своим принципам», — считает Трухачёв.
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