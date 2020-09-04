«Этап глобального процесса»: к чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе

В Вашингтоне 4 сентября пройдут переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра частично признанного Косова Авдуллы Хоти. Аналогичная встреча состоится 7 сентября в Брюсселе. Сербский лидер уже заявил, что от него, возможно, потребуют признать независимость Косова. Эксперты не исключают, что американские власти могут надавить на Вучича, однако глава Сербии не станет идти на уступки.

В пятницу, 4 сентября, в Вашингтоне состоятся переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра частично признанного Косова Авдуллы Хоти. Встречу анонсировали американские власти.

Как заявил накануне саммита помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, от предстоящих переговоров выиграет и Приштина, и Белград.

«С нетерпением ожидаю встречи между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдуллой Хоти, которая состоится завтра в Белом доме. Эти важные переговоры будут служить продвижению мира посредством экономического сотрудничества. От приверженности обоих лидеров диалогу выиграют и Сербия, и Косово», — приводит его заявление Совет национальной безопасности США на своей странице в Twitter.

Вучич, в свою очередь, уточнил в эфире канала TV Pink, что на саммите кроме экономических связей будет подниматься тема признания Сербией Косова, при этом обсуждение этого вопроса может сопровождаться давлением на сербского лидера.

«Суть в том, что Авдулах Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать всё, что мне предложат в Вашингтоне. Я внимательно это выслушал и ожидаю сюрпризов. Я не волнуюсь перед встречей, я испытываю страх, несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее я буду решительно бороться», — приводит слова Вучича агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с президентом США, Вучич выразил мнение, что это вряд ли произойдёт.

«У меня нет информации, но я чувствую, какой нам приготовят сюрприз, и, поскольку я собираюсь отказаться от этого предложения, то, думаю, встречи с Трампом не будет», — отметил глава Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич

Reuters

© Marko Djurica

По мнению академика Сербской академии наук и Академии наук Республики Сербской Елены Гуськовой, Белград «очень серьёзно готовился» именно к обсуждению экономических вопросов и сотрудничества между Сербией и Косовом.

«При этом Вучич открыто сказал, что признание сербской республикой Косова невозможно, что Белград отказывается говорить на эту тему», — заявила Гуськова в беседе с RT.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, в свою очередь, полагает, что летом со стороны Приштины «поступали разного рода сигналы о заключении юридически обязывающего соглашения о нормализации, то есть о фактическом признании Белградом независимости Косова» к концу текущего года.

«Если эта информация соответствует действительности, то на нынешних переговорах стоит ожидать каких-либо промежуточных решений в рамках разрешения косовского кризиса. Соответственно, нынешний раунд — это лишь один из этапов более глобального процесса», — отметил эксперт.

«Намеренно затягивает дела»

Напомним, встреча лидеров Сербии и частично признанной республики Косово в Вашингтоне должна была состояться на 27 июня, однако была сорвана после того, как спецпрокуратура международного суда предъявила косовскому президенту Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента частично признанной республики Кадри Весели предварительные обвинения в организации убийств и пыток мирного населения во время конфликта 1998—1999 годов. По этой же причине от участия в переговорах отказался и Авдулла Хоти. Напомним, Тачи и Весели были одними из главных деятелей военно-политической организации «Армия освобождения Косова» (АОК).

В ближайшее время специальный суд в Гааге должен определить, располагала ли спецпрокуратура достаточными основаниями, чтобы предъявлять эти обвинения.

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Напомним, спецсуд по Косову был создан, чтобы рассматривать серьёзные преступления, совершённые в период с 1998 по 2000 годы в Косове. Поводом для формирования этой структуры стал доклад ПАСЕ, опубликованный в 2011 году, в котором говорилось, что члены АОК были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам людей, торговле человеческими органами. Чтобы обеспечить независимость работы юридической инстанции, её разместили в Гааге.

По мнению Георгия Энгельгардта, специальный суд «намеренно затягивает дела» с участием косоваров, так или иначе связанных с политической элитой современного Косова.

«Специальный суд для Косова действует по косовским законам, но физически находится в Гааге. Формально он действует по косовской правовой системе, но реально укомплектован международными судьями, неподконтрольными косовским политикам. Поэтому он смог очень медленно, но начать процедуру привлечения к ответственности тех, кто совершал преступления в Косове во время войны», — пояснил эксперт.

Энгельгардт также напомнил, что до создания спецсуда «подобным делам и вовсе не давался ход».

«Это происходило, поскольку долгое время на Западе решающую роль играли люди, так или иначе лично связанные с теми, кто причастен к войне в Югославии, для которых албанские боевики в Косове были союзниками и партнёрами, на них просто не поднималась рука. Такие тенденции наблюдаются и сегодня, но в меньшей степени», — отметил аналитик.

Специальный суд в Гааге по вопросам Косова

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«Обострилось соперничество»

Стоит отметить, что после срыва переговоров 27 июня в Вашингтоне представители Белграда и Приштины встретились в Брюсселе 16 июля при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослава Лайчака.

Во время переговоров Хоти, Вучич и представители Евросоюза обсудили ситуацию с пропавшими без вести и перемещёнными лицами, а также экономическое сотрудничество. Об этом сообщил Лайчак по итогам встречи.

«Я рад, что после обмена позициями оба лидера (Вучич и Хоти. — RT) договорились о продолжении интенсивной работы на экспертном уровне в Брюсселе уже на следующей неделе», — заявил он, анонсировав также саммит сторон в Брюсселе в «начале сентября».

Позже в Евросоюзе уточнили, что переговоры при посредничестве ЕС запланированы на 7 сентября.

Сообщается, что во встрече примут участие Вучич, Хоти, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Мирослав Лайчак.

Как отметила Елена Гуськова, и у Брюсселя, и у Вашингтона есть «свой план относительно переговоров между Сербией и Косово».

«И эти планы между собой ЕС и США никак не согласовывают. Вашингтон хочет играть в разрешении косовского кризиса ведущую роль. При этом американской стороне тут свойственен командный тон, и они будут настаивать на очень быстром решении косовского вопроса», — отметила аналитик.

Георгий Энгельгардт, в свою очередь, указал, что сейчас «обострилось соперничество между Брюсселем и Вашингтоном», поскольку они решают, кто «запишет на свой счёт достижение такого дипломатического результата, как урегулирование косовского вопроса».

Флаги Сербии и Косова

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Перспективы разрешения кризиса

Как отмечает Елена Гуськова, на нынешнем этапе «разрешить косовский кризис очень трудно».

«Ведь уже установлены границы между Косовом и Сербией, уже есть полиция в мятежном крае. Кроме того, было подписано Брюссельское соглашение 2013 года и предприняты другие шаги в рамках косовского вопроса, которые нацелены на получение независимости Косова и Метохии. Но Белград не может и не хочет признавать такой статус региона. По этой причине переговоры, скорее всего, будут затягиваться», — спрогнозировала аналитик.

Георгий Энгельгардт, в свою очередь, отметил, что Вучич периодически говорит о возможности компромиссов по косовскому вопросу, в том числе и из-за давления со стороны Запада.

«Теоретически, Белград может пойти на частные уступки, например, согласиться на прекращение дипломатической кампании по убеждению стран, признавших независимость Косова, отозвать свои решения. Однако и такого рода инициативы являются непопулярными среди сербов», — сказал эксперт.