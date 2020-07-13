«Многоступенчатый процесс»: о чём могут договориться Приштина и Белград

Первые после почти двухлетнего перерыва переговоры между властями Сербии и косовскими албанцами стартуют на этой неделе. В качестве посредника выступает Евросоюз. Брюссель смог вернуть себе статус главного куратора переговоров после того, как в этой роли попытался выступить Вашингтон. При этом и Приштина, и Белград находятся сейчас не в самом выгодном переговорном положении, в связи с чем эксперты призывают не рассчитывать на серьёзный прорыв в Брюсселе.

Приштина и Белград проведут переговоры уже на этой неделе. Об этом ранее сообщил президент Сербии Александр Вучич. Как написал политик на своей странице в Instagram, новый раунд переговоров состоится в четверг, 16 июля. Накануне стороны договорились о темах, которые будут подняты на текущей неделе в Брюсселе. Переговоры состоятся при участии сербского президента и премьер-министра непризнанного Косова Авдуллы Хоти.

Диалог под эгидой Европейского союза возобновится после многомесячного перерыва. Как заявил 12 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время видеоконференции, Брюссель выступает за подписание между Белградом и Приштиной всеобъемлющего итогового юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений.

Жозеп Боррель

Reuters

© Virginia Mayo/Pool

«Такое соглашение крайне важно для создания лучшего будущего для народов Косова и Сербии, крайне важно для их вступления в ЕС и для безопасности и стабильности всего региона. Всё это также крайне важно для самого ЕС», — говорится в заявлении Жозепа Борреля.

Как заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослав Лайчак, диалог по «всеобъемлющей нормализации» отношений сторон возобновился после перерыва в 20 месяцев.

Европейский тур

На прошлой неделе сербский лидер Александр Вучич начал многодневную поездку в Евросоюз. Её целью политик назвал борьбу за интересы Сербии по косовской проблеме. 9 июля Вучич встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, 10 июля состоялся онлайн-саммит руководства Евросоюза, ФРГ, Франции, Сербии и самопровозглашённого Косова.

РИА Новости

© Djordje Kojadinovic

Напомним, что достижение мира между Приштиной и Белградом остаётся ключевым условием для принятия Сербии в состав Евросоюза, поэтому Брюссель принимает активное участие в организации диалога.

При этом Вучич пока не видит перспектив для разрешения конфликта между сторонами, поскольку предложенный им ранее проект разграничения районов проживания сербов и албанцев в Косове не был одобрен ни сербским обществом, ни Евросоюзом.

«Никакого другого предложения я пока не слышал. А то, что Сербия признает независимость Косова и сербы в Косове ничего не получат, — забудьте», — заявил Вучич журналистам перед поездкой в ЕС.

Отметим, что возобновлению диалога между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС предшествовали сербско-российские переговоры. 18 июня столицу Сербии посетил глава МИД России Сергей Лавров. Как заявил тогда глава российского внешнеполитического ведомства, Москва исходит из того, что ЕС, имеющий мандат Генассамблеи ООН на посредничество в переговорах между Белградом и Приштиной, не должен самоустраняться от выполнения своих обязанностей.

В свою очередь, 25 июня сербский президент побывал с визитом в Москве, где провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя журналистам итоги встречи, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что любое решение по ситуации на Балканах должно быть основано на принципе уважения к Сербии.

Напомним, диалог между Сербией и частично признанным Косовом прекратился ещё в конце 2018 года на фоне серьёзного обострения ситуации в регионе. Тогда косовские власти ввели против Сербии торговые пошлины в размере 100%. В ответ Александр Вучич заявил, что Белград не намерен вести переговоры в таких условиях. Кроме того, сербский лидер напомнил, что Приштина так и не выполнила договорённость 2013 года о создании сербских муниципалитетов.

Ещё одним событием, взвинтившим напряжённость в регионе, стало вторжение косовского спецназа в район контролируемой сербской стороной ГЭС «Газиводе». В ответ на этот шаг Косова власти Сербии были вынуждены привести армию в полную боевую готовность.

Военнослужащие армии Сербии

РИА Новости

© Анатолий Медведь

«Подножка» для США

В 2020 году о своём желании выступить в качестве ключевого посредника в балканских переговорах заявил Вашингтон. Так, в середине июня американское издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США пригласил сербского и косовского руководителей в Вашингтон для переговоров. Журналисты сослались на анонимные источники в Белом доме, но вскоре эта информация была официально подтверждена с обеих сторон.

Об этом написал в своём Twitter специальный представитель президента США на переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Дипломат анонсировал встречу представителей Приштины и Белграда 27 июня, переговоры должны были пройти на американской территории.

Однако этот план не был реализован, поскольку Гаагская специальная прокуратура обвинила косовского президента Хашима Тачи в убийствах и пытках мирного населения во время военного конфликта 1998—1999 годов.

Как отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, приглашая для переговоров в США албанского и сербского лидеров, Белый дом хотел продемонстрировать Европе, что без американского участия балканский конфликт не может быть разрешён.

«Тот факт, что переговоры на американской территории сорвались, устраивает Евросоюз. Теперь диалог вернётся на накатанные рельсы переговорного процесса под руководством ЕС. Однако Вашингтон не смирится со своим поражением и будет искать новые формы участия в переговорном процессе», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и специалист по Балканам, доцент Московской школы экономики МГУ Михаил Лобанов.

«За право посредничать на этих переговорах Вашингтон и Брюссель толкаются локтями. Но американский подход отличается от европейского: Вашингтон не остановится перед тем, чтобы перекроить границы, однако это не устраивает Брюссель. Европа вовремя подставила подножку США в виде обвинения против Хашима Тачи, таким образом устранив американских конкурентов», — отметил эксперт в комментарии RT.

Переговоры без уступок

Выдвинутое Гаагской специальной прокуратурой обвинение в отношении косовского лидера ослабляет переговорные позиции Приштины, считают эксперты.

«Сегодня для косовской стороны складывается не самая благоприятная ситуация для переговоров, тогда как Александр Вучич изначально чувствовал себя достаточно уверенно, поскольку его партия совсем недавно выиграла выборы. Это значит, что народ Сербии делегировал Вучичу право вести переговоры», — пояснил Михаил Лобанов.

Однако недавние протесты, прокатившиеся по Сербии, повлияли негативно на переговорные позиции и сербского руководства.

Протест в Белграде на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Reuters

© Marko Djurica

«Очевидно, что на фоне массовых протестов Вучич не может пойти на какие-то непопулярные решения», — добавил эксперт.

Хотя правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах, набрав 60,65% голосов избирателей, ситуацию омрачили антиправительственные беспорядки.

Напомним, в начале июля Сербию охватили массовые протесты — демонстрантов возмутило решение властей ввести заново карантинные ограничения, отменённые в преддверии выборов. Вернуть ограничения власти были вынуждены из-за повторного роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Также по теме Территория хаоса: как косовский кризис стал угрозой для безопасности Европы В частично признанной Республике Косово наблюдается значительный рост числа преступлений на этнической почве. Об этом заявил...

Таким образом, обеим сторонам предстоит вести переговоры о мире в достаточно непростых условиях, отмечают эксперты.

«Албанская сторона выставляет довольно жёсткие требования — Приштина добивается признания Косова. Но это неприемлемо для Белграда. Поэтому, скорее всего, во время следующего раунда переговоров вопрос о независимости Косова подниматься не будет. Стороны могут уделить внимание экономическим вопросам и вопросам безопасности сербского населения», — считает Елена Гуськова.

Похожей точки зрения придерживается и Михаил Лобанов. По словам эксперта, сторонам предстоит пройти многоступенчатый процесс переговоров, прежде чем они смогут приблизиться к мирному соглашению.

«Ни сербское, ни косовское руководство не может пойти на какие-то крупные уступки, это вызвало бы возмущение и в Косове, и в Сербии. Пока стороны могут разве что договориться о том, что Белград не будет так активно препятствовать признанию Косова в международных инстанциях, а Приштина может, к примеру, дать какие-то гарантии сербскому населению Косова и Метохии. Но пока — не более того», — подытожил эксперт.