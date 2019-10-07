«У политиков нет внятной повестки»: как парламентские выборы в Косове могут повлиять на ситуацию в регионе

Победу на досрочных выборах в Косове одержали оппозиционные партии. Как сообщает избирательная комиссия частично признанной республики, радикальное движение «Самоопределение» набрало 25,77%, Демократический союз — 25,05%. При этом Демократическая партия президента Хашима Тачи получила поддержку 21,16% избирателей. В парламент Косова прошла партия «Сербский список», но в новом составе она может получить лишь 10 мандатов из 120. Как полагают аналитики, прошедшие в крае выборы не будут способствовать урегулированию кризиса и не улучшат положение сербского меньшинства, а ситуацию в регионе усугубляют растущие разногласия между Европой и США. Эксперты считают, что западные страны по-прежнему не выработали адекватный план действий в отношении Косова.

На досрочных выборах в парламент Косова одержали победу оппозиционные политические силы — ультраправое движение «Самоопределение» (25,77%) и Демократический союз (25,05%) бывшего премьер-министра Исы Мустафы (2014—2017). Об этом сообщает избирательная комиссия частично признанной республики по итогам подсчёта 96% голосов. Выборы состоялись в минувшее воскресенье.

Третье место по результатам голосования завоевала Демократическая партия (21,16%) действующего президента Хашима Тачи. Также в парламент Косова прошли «Альянс за будущее Косова» экс-премьера Рамуша Харадиная (2017—2019), Социал-демократическая партия и «Сербский список», выражающий интересы сербского меньшинства.

Законодательный орган Косова включает 120 мест, причём 100 отдаются избранникам от албанских политсил. Остальные 20 мандатов распределяются между сербскими депутатами (получают 10 мест) и представителями других этносов — цыган, ашкалов, гюптов, бошняков, турок и горанцев. По данным Приштины, в самопровозглашённой республике зарегистрировано свыше 1,9 млн избирателей, 117 тыс. из них проживают в районах с преобладанием сербского населения.

В беседе с RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич охарактеризовал «Самоопределение» как «крайне националистическую» политическую силу. По его мнению, от победителя парламентских выборов не стоит ожидать компромиссного подхода в отношениях с Белградом и этническими сербами, проживающими на севере края.

«Идеологическими корнями «Самоопределение» уходит в марксизм, но называть её левой сейчас некорректно. Это радикальная националистическая сила, которая мало чем отличается от партий, называющих себя «демократическими». Главная цель «Самоопределения» — добиться полноценного международного признания Косова, в том числе со стороны Белграда», — пояснил Гайич.

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Лидером «Самоопределения» является Альбин Курти, получивший известность благодаря организации массовых проалбанских протестов во второй половине 1990-х годов. В сентябре 2018 года политик инициировал в Приштине демонстрацию против президента под лозунгами «Долой Тачи!», «Никакого торга с Сербией!», «Мы не продаем свою родную землю!».

Курти является противником плана разграничения территорий в Косове, который в прошлом году вызвал немало споров. Идея заключается в том, что Белград получает контроль над северными районами края. Суверенитет над остальной территорией самопровозглашённой республики признаётся за Приштиной.

«Если Курти сохранит приверженность отмене плана обмена территориями, то для Сербии это будет благом. С моей точки зрения, Белград ни при каких обстоятельствах не должен отказываться от Косова. Это законная территория Сербии», — сказал Гайич.

Как отметил эксперт, на руках Курти, в отличие от других косовских политиков, нет крови. В то же время Гайич убеждён, что победа «Самоопределения» не приведёт к смягчению курса, который проводится в отношении Белграда. Выходцы из партии, подобно предшественникам, продолжат проводить политику «насильственной албанизации».

Также собеседник RT полагает, что сербское меньшинство в самопровозглашённой республике по-прежнему будет находиться в «очень тяжёлом положении». Как заявил эксперт, подконтрольный Белграду «Сербский список» не оказывает серьёзного влияния на политику «властей» Косова, и вряд ли его представители будут включены в новое правительство.

Лидер «Самоопределения» Альбин Курти

© Florion Goga/Reuters

«Есть вероятность, что премьером Косова станет Курти, у него неплохие перспективы, но для этого ему необходимо заручиться поддержкой американцев. Такие вопросы решают именно они», — рассуждает Гайич.

Александр Вучич ожидает, что новое правительство Косова отменит введённые в ноябре 2018 года 100-процентные пошлины на товары из Сербии. В то же время он констатировал, что Белграду предстоят «нелёгкие переговоры» с Курти и любым другим «официальным представителем албанцев».

«Думаю, что нам предстоят нелёгкие переговоры, правительство Косова будет сформировано только к декабрю. Я бы хотел верить, что какое-то ответственное правительство отменит пошлины и даст возможность начать переговоры. Я верю, что пошлины отменят», — отметил Вучич на пресс-конференции, посвящённой выборам в Косове.

В комментарии RT профессор МГИМО Елена Пономарёва считает, что Курти действительно может отменить пошлины. Однако окончательное решение будет принято после соответствующих консультаций с «западными кураторами».

В то же время эксперт усомнилась, что новое косовское правительство станет дееспособным и договороспособным институтом. По её мнению, самопровозглашённая республика находится под фактической властью более десятка мафиозных структур, которые «имитируют демократию» и государственные институты.

«Политические силы Косова друг от друга практически ничем не отличаются. У них нет внятной повестки, кроме курса на конфронтацию с Сербией и максимально широкого признания. Выборы, распределение министерских должностей, межпартийная борьба и прочие демократические процедуры — фасад, за которым скрываются разборки криминальных кланов», — подчеркнула Пономарёва.

«Рассадник преступности»

Ни один из созывов парламента Косова не отработал свой четырёхлетний мандат до конца. Каденция нынешнего депутатского корпуса продолжалась два года. Досрочные выборы стали следствием очередного политического кризиса в самопровозглашённой республике.

19 июля премьер-министр республики Рамуш Харадинай объявил об уходе в отставку из-за вызовов на допрос в Гаагу. 22 августа депутаты проголосовали за самороспуск парламента.

Харадинай постоянно получает повестки Специального суда по расследованию преступлений Армии освобождения Косова (АОК) — незаконного вооружённого формирования, действовавшего с 1996 по 1999 годы.

Во второй половине 1990-х годов Харадинай был одним из полевых командиров АОК. В 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) заподозрил его в организации депортации сербов и цыган, а также в расправах над мирными жителями. В 2012 году инстанция оправдала Харадиная, но сегодня он сталкивается с аналогичными обвинениями.

«Мне предложили прибыть туда (в Гаагу) в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее», — объяснил журналистам свою отставку Харадинай.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, уголовное преследование руководителей Косова является инструментом контроля политики Приштины со стороны Запада. Практически все премьеры и президенты самопровозглашённой республики были участниками боевых действий и ответственны за расправы над гражданским населением, напоминают аналитики.

Экс-премьер Косова Рамуш Харадинай

© Hazir reka/Reuters

«Запад прекрасно осведомлён о зверствах АОК, в которую была вовлечена почти вся нынешняя верхушка Косова. Если зарубежные кураторы хотят произвести замену того или иного лица, то против него инициируются забытые дела, находившиеся в производстве МТБЮ. Ситуация с Харадинаем — вполне показательный пример подобной политики», — констатировал Гайич.

По мнению политолога, сейчас ситуация в Косове осложняется серьёзными разногласиями между Соединёнными Штатами и Германией. Одним из камней преткновения является план разграничения территорий в Косове. Берлин выступает против реализации данной схемы, опасаясь роста сепаратизма в Европе, отметил Гайич.

Елена Пономарёва считает, что ведущие западные державы не разработали комплексный план урегулирования косовского кризиса. В наиболее сложной ситуации оказалась Европа.

«Косово превратился в рассадник преступности, наркоторговли и терроризма. Албанская мафия уже потеснила итальянскую. Это прямое следствие агрессии НАТО и развала югославской государственности. Косовский кризис стал серьёзной угрозой для безопасности Европы, и от избрания нового парламента и правительства ничего не изменится», — резюмировал Пономарёва.