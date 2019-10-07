«Самоопределение» лидирует на выборах в парламент Косова
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЦИК Косова.
Согласно данным ведомства, после обработки 70,16% бюллетеней «Самоопределение» лидирует с 26,03%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (25,35%), на третьем месте — Демократическая партия Косова (21,62%).
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашённой республики проходили в воскресенье, 6 октября.
19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке.
Одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».