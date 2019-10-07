«Самоопределение» лидирует на выборах в парламент Косова

Партия «Самоопределение» лидирует на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове, набирая 26,03% голосов после обработки 70,16% бюллетеней.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЦИК Косова.

Согласно данным ведомства, после обработки 70,16% бюллетеней «Самоопределение» лидирует с 26,03%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (25,35%), на третьем месте — Демократическая партия Косова (21,62%).

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашённой республики проходили в воскресенье, 6 октября.

19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке.

Одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».