В Косове открылись избирательные участки на досрочных выборах

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В непризнанной республике Косово открылись избирательные участки в рамках досрочных парламентских выборов. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, участки открылись вовремя и без инцидентов.
В Косове открылись избирательные участки на досрочных выборах
  • Reuters

«Избирательные участки открылись вовремя, кроме нескольких мест, где это произошло с небольшим запозданием», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря избиркома Вальмира Элези.

Как отмечается, внеочередные выборы в парламент республики начались в 7:00 (8:00 мск) и завершатся в 19:00 (20:00 мск).

По данным агентства, ЦИК зарегистрировала 1 938 000 избирателей, а на 120 мест в косовском заксобрании претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.

19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке.

В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».

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