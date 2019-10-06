В Косове открылись избирательные участки на досрочных выборах

В непризнанной республике Косово открылись избирательные участки в рамках досрочных парламентских выборов. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, участки открылись вовремя и без инцидентов.

«Избирательные участки открылись вовремя, кроме нескольких мест, где это произошло с небольшим запозданием», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря избиркома Вальмира Элези.

Как отмечается, внеочередные выборы в парламент республики начались в 7:00 (8:00 мск) и завершатся в 19:00 (20:00 мск).

По данным агентства, ЦИК зарегистрировала 1 938 000 избирателей, а на 120 мест в косовском заксобрании претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.

19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке.

В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».