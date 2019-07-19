Премьер-министр Косова объявил об отставке

Премьер-министр непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай заявил о своей отставке. В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».

© Silas Stein/dpa

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Об этом информирует RTK. «Ответственность сейчас переходит к президенту, который определит день выборов», — заявил он. Рамуш Харадинай был одним из командиров так называемой Освободительной армии Косова.