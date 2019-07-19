Премьер-министр Косова объявил об отставке

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Премьер-министр непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай заявил о своей отставке. В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».
Премьер-министр Косова объявил об отставке
  • © Silas Stein/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует RTK.

«Ответственность сейчас переходит к президенту, который определит день выборов», — заявил он.

Рамуш Харадинай был одним из командиров так называемой Освободительной армии Косова.

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