Премьер-министр Косова объявил об отставке
Премьер-министр непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай заявил о своей отставке. В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».
- © Silas Stein/dpa
- globallookpress.com
Об этом информирует RTK.
«Ответственность сейчас переходит к президенту, который определит день выборов», — заявил он.
Рамуш Харадинай был одним из командиров так называемой Освободительной армии Косова.
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