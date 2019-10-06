«Демократический союз Косово» лидирует на выборах в парламент

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Оппозиционный «Демократический союз Косово» (ДСК) лидирует на парламентских выборах в Косове.
«Демократический союз Косово» лидирует на выборах в парламент
  • Reuters

«По результатам обработки данных с 5,14% участков ДСК получает 21,6%, Демократическая партия Косово президента Хашима Тачи 21,02%, движение «Самоопределение» 17,01% , «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная (АБК) - 12,61%», — приводит РИА Новости сообщение косовского избиркома.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашённой республики проходили в воскресенье, 6 октября.

19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке.

В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».

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