«Весь ужас и уродство войны»: на ТВ покажут сериал о марш-броске российских десантников в Косове

В воскресенье, 9 июня, на телеканале НТВ состоится премьера военной драмы «Батальон». В основу сценария сериала легли реальные исторические события: марш-бросок российских ВС в Косове. В 1999 году спецназ ГРУ взял под контроль косовский аэропорт Слатина, где затем расположились прибывшие из Боснии и Герцеговины российские десантники. Благодаря этой спецоперации войска НАТО не смогли использовать стратегически важный аэродром в своих целях, а Россия получила возможность повлиять на урегулирование косовского конфликта. Подробности операции до сих пор засекречены, однако известно, что тогда существовала угроза столкновения российских и натовских войск.

9 июня телеканал НТВ представит зрителям четырёхсерийную военную драму «Батальон» о марш-броске российских десантников в Косове во время войны в Югославии. Выход картины приурочен к 20-летию тех событий.

Действие фильма начинается в 1999 году. Бомбардировки Югославии войсками НАТО подходят к концу, альянс готовит наземную операцию, которая позволит албанцам установить полный контроль над Косовом — что неизбежно приведёт к этническим чисткам, направленным против проживающих в крае сербов.

Российское руководство принимает решение вмешаться и взять под контроль косовский аэродром Слатина, который в НАТО собираются использовать для снабжения своей военной группировки. Это единственная в регионе воздушная гавань, способная принимать самолёты всех типов, что делает её стратегически важным объектом.

В Косово тайно перебрасывается батальон расположенных в Боснии и Герцеговине российских миротворцев. До них установить контроль над Слатиной предстоит спецназу ГРУ, бойцы которого стали главными героями фильма Алексея Быстрицкого «Батальон».

Спецназовцы проникают на территорию Косова двумя группами под разными легендами. Первая из них под руководством Юсупова (Дмитрий Ульянов) выдаёт себя за группу журналистов мусульманского телеканала, которая приехала сделать репортаж об угнетении косовских албанцев.

Вторым отрядом руководит полковник Соболев (Александр Бухаров): его подчинённые прибыли в страну под видом рабочих из Болгарии. На месте им должен помочь Андрей (Максим Щёголев) — агент российской разведки, ранее внедрённый в ряды албанских боевиков.

Кадр из фильма «Батальон»

© НТВ

Не обошлось в ленте и без любовной линии. Работая под прикрытием в стане албанских сепаратистов, Андрей спасает жизнь дочери одного из главарей боевиков. Между молодыми людьми зарождаются чувства.

Снималась картина на территории Адыгеи, природа которой показалась авторам фильма похожей на окрестности Приштины, а роль аэропорта Слатина досталась заброшенному аэродрому в Майкопе.

«Выбор Адыгеи в качестве места проведения съёмок неслучаен. Помимо чисто визуального сходства с местами, где происходили реальные события, лёгшие в основу повествования, мы хотели подчеркнуть тот диссонанс, который несёт с собой война. Поэтому весь ужас и уродство войны было решено показать на фоне завораживающей красоты Адыгеи», — заявил режиссёр картины Алексей Быстрицкий.

Исполнивший главную роль спецназовца Андрея Максим Щёголев отметил, что проект ему понравился сразу.

«Прочитав сценарий, я понял, что это моё. И дело тут не в похожести героя на меня. Ты просто понимаешь материал, он для тебя прозрачен, и ты готов делать практически всё. Конечно, какие-то моменты и нюансы мы обсуждали с Алексеем Быстрицким. Но противоречий не было, поэтому работать было легко», — рассказал артист.

Подробности операции ГРУ до сих пор засекречены, поэтому сценарий «Батальона» — лишь попытка представить, как всё могло происходить на самом деле.

Известно, что руководил спецотрядом нынешний глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. По словам сценариста фильма Дмитрия Терехова, создатели ленты общались Евкуровым, однако из-за грифа секретности он не смог раскрыть подробности произошедшего. Таким образом, создатели картины получили карт-бланш на художественный вымысел.

Основная канва событий передана достоверно, а «все перипетии, личные отношения в отряде и подробности операции — выдуманы», поясняет Терехов.

Косовская война

В первой половине 1990-х от Югославии откололись большинство входивших в её состав республик: Словения, Босния и Герцеговина, Хорватия и Македония. При этом вспыхивали конфликты и предпринимались попытки дробления уже самих независимых республик, поскольку границы между ними не соответствовали фактическому проживанию этнических групп на их территориях. Так, в Боснии развернулась кровопролитная гражданская война между населявшими её боснийцами, сербами и хорватами.

В 1998 году схожий конфликт вспыхнул в Сербии, когда косовские албанцы провозгласили независимость края. В регионе начала орудовать так называемая Армия освобождения Косова (АОК), костяк которой составляли боевики, подготовленные западными инструкторами на территории соседней Албании.

Члены АОК стали проводить акции устрашения против местного сербского населения, нападали на органы власти. Для того чтобы обезоружить группировку и взять ситуацию в Косове под контроль, Белград задействовал армию. Вскоре в крае началась война.

Кадр из фильма «Батальон»

© НТВ

В 1999 году югославским войскам удалось подавить практически все очаги сопротивления. АОК была на грани поражения, однако в конфликт вмешалось НАТО, принявшее сторону косовских албанцев. Альянс начал бомбардировки Югославии. В результате контроль над регионом перешёл силам НАТО. Для снабжения своей группировки войск альянсу требовалось захватить международный аэропорт Слатина.

В этих условиях российское военное командование приняло решение провести рискованную операцию: перебросить в Косово около 200 десантников, которые выполняли функции миротворцев в соседней Боснии и Герцеговине. Таким образом планировалось заблокировать Слатину, чтобы натовские самолёты не смогли там приземлиться. Перед этим воздушную гавань должна была взять под контроль группа спецназа ГРУ.

Успешное проведение операции позволило России обеспечить участие своих миротворцев в урегулировании конфликта в Косове и тем самым защитить сербов.