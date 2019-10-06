Вучич заявил о победе партии «Сербский список» на выборах в Косове
Согласно данным избиркома Косова, партия «Сербский список» по результатам обработки данных с 45,15% участков получает 4,97%, Автономная либеральная партия — 0,08%, Партия косовских сербов — 0,04%, коалиция «Слобода» — 0,05%.
Вучич, выступая на пресс-конференции, заявил, что для него это «одна из самых ценных побед, потому что заслужена в тяжелейших условиях, когда представители различных международных организаций и многих стран сделали всё возможное, чтобы, как они говорят, разрушить монополию «Сербского списка» и Белграда, нередко добавляя «зловредное влияние Белграда».
«Потому что всё, что связывает Косово с остальной Сербией, для них «зловредно», — добавил сербский лидер.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашённой республики проходили в воскресенье, 6 октября.