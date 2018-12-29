Президент Сербии отказался от переговоров с Косово до отмены пошлин
- Reuters
Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.
Данное заявление Вучич сделал во время церемонии открытия нового хирургического блока в клиническом центре города Вранье.
«Отмените торговые пошлины, и можем разговаривать, вернуться к обсуждению сообщества сербских муниципалитетов и всему тому, что вы обещали выполнить с апреля 2013 года», — цитирует президента ТАСС.
По его словам, ни президент США Дональд Трамп, ни любой другой лидер в мире не заставит Сербию продолжить переговоры, пока пошлины остаются в силе.
Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд провокационных шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а после ещё и расширило их.
Вучич в связи с этим заявил, что Соединённые Штаты, Великобритания и Германия стоят за формированием армии Косова, а целью пошлин является окончательное изгнание сербского народа из Косова и Метохии.