Президент Сербии отказался от переговоров с Косово до отмены пошлин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не собирается вести переговоров с непризнанным государством Косово до тех пор, пока косовские власти не отменят введённые против сербской стороны торговые пошлины.

Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.

Данное заявление Вучич сделал во время церемонии открытия нового хирургического блока в клиническом центре города Вранье.

«Отмените торговые пошлины, и можем разговаривать, вернуться к обсуждению сообщества сербских муниципалитетов и всему тому, что вы обещали выполнить с апреля 2013 года», — цитирует президента ТАСС.

По его словам, ни президент США Дональд Трамп, ни любой другой лидер в мире не заставит Сербию продолжить переговоры, пока пошлины остаются в силе.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд провокационных шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а после ещё и расширило их.

Вучич в связи с этим заявил, что Соединённые Штаты, Великобритания и Германия стоят за формированием армии Косова, а целью пошлин является окончательное изгнание сербского народа из Косова и Метохии.