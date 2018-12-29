Президент Сербии отказался от переговоров с Косово до отмены пошлин

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не собирается вести переговоров с непризнанным государством Косово до тех пор, пока косовские власти не отменят введённые против сербской стороны торговые пошлины.
Президент Сербии отказался от переговоров с Косово до отмены пошлин
  • Reuters

Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.

Данное заявление Вучич сделал во время церемонии открытия нового хирургического блока в клиническом центре города Вранье.

«Отмените торговые пошлины, и можем разговаривать, вернуться к обсуждению сообщества сербских муниципалитетов и всему тому, что вы обещали выполнить с апреля 2013 года», — цитирует президента ТАСС.

По его словам, ни президент США Дональд Трамп, ни любой другой лидер в мире не заставит Сербию продолжить переговоры, пока пошлины остаются в силе.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд провокационных шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а после ещё и расширило их.

Вучич в связи с этим заявил, что Соединённые Штаты, Великобритания и Германия стоят за формированием армии Косова, а целью пошлин является окончательное изгнание сербского народа из Косова и Метохии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить