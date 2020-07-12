ЕС приветствует возобновление диалога Сербии и Косова

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Европейский союз приветствует возобновление диалога по нормализации отношений между Сербией и непризнанным государством Косово.
ЕС приветствует возобновление диалога Сербии и Косова
  • Reuters

«Мы только что завершили виртуальную встречу с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Авдулаха Хоти. Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косова возобновился после перерыва в 20 месяцев», — сказал спецпредставитель ЕС по диалогу двух стран Мирослав Лайчак.

По его словам, стороны согласовали основные элементы диалога.

«Мы также договорились о повестке дня следующей встречи, которая пройдёт очно в Брюсселе в следующий четверг», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил о восстановлении диалога Белграда и Приштины под покровительством ЕС.

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